Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı - Son Dakika

Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı

6 saat önce

Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı, System.String[]

Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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