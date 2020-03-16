Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı - Son Dakika

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Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
6 saat önce
Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.
(Gökmen Şahin/İHA)
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