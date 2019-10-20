Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!

1 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.


Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma antrenmanı yaptığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise telafi çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.


Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 22 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Krasnodar maçının hazırlıklarına devam edecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Krasnodar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:05 
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