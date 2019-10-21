Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!

13 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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