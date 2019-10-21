Trabzonspor, Krasnodar hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29
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