Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar


Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
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