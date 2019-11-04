Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Güncel Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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