Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.



Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.



Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.