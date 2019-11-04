Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.


Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Abdülkadir Ömür, Ünal Karaman, Krasnodar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:20 
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