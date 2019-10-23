Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
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-Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:00 Kaynak: AA
-Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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