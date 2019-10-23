Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

-Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

-Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:00 Kaynak: AA
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