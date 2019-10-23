Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Onazi, Mikel ve Arda ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.


Antrenmanı 1998-99 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell da izledi.


Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:04 
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