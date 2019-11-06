Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Trabzonspor, yarın deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, yarın deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

ANTRENMAN 10 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Bordo mavililer, yoğun trafik nedeniyle antrenman sahasına 10 dakika gecikmeli gelirken, daha önce 19.00'da başlaması planlanan antrenman da bu gecikme nedeniyle 19.10'da başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.


Ünal Karaman, Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor ilk kez Sosa'sız maça çıkacak
Fırat Aydınus sezon sonu hakemliği bırakacak iddiası Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum! Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 04:07:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]