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Trabzonspor, Krasnodar maçı için Rusya'da

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Krasnodar'a geldi.

Trabzonspor, Krasnodar maçı için Rusya'da, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Krasnodar'a geldi.

Bugün özel uçakla saat 13.00'te Trabzon'dan havalanan bordo-mavililer, 1 saatlik yolculuğunun ardından Krasnodar Havalimanı'na ulaştı. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Teknik direktör Ünal Karaman ile forvet oyuncusu Alexander Sörloth bu akşam 18.30'da Rusya Krasnodar Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek, ardından bordo-mavililer 19.00'da yine Krasnodar Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trabzonspor kafilesinin Krasnodar Havalimanı'nından görüntüleri

Detaylar


Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:12 Kaynak: DHA
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