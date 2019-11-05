Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçı için taktik çalıştı
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Trabzonspor, Krasnodar maçı için taktik çalıştı

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Krasnodar maçı için taktik çalıştı, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sturridge antrenmanda yer almadı. Tedavileri devam eden Mikel ile Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Sosa da takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın karşılaşma için Rusya'nın Krasnodar kentine hareket edecek ve 19.00'da Krasnodar Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar


- Trabzon
Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
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