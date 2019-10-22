Trabzonspor-Krasnodar maçına doğru

Trabzonspor ile Krasnodar arasında 24 Ekim Perşembe günü Trabzon'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, takımların antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Krasnodar karşılaşması öncesinde iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Anthony Nwakaeme'nin katılacağı basın toplantısının, yarın saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde yapılacağı kaydedildi.

Basın toplantısının ardından saat 17.00'de tesislerde yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı.

Rus ekibi Krasnodar'ın teknik direktörü Sergei Matveev'in de yarın saat 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Krasnodar takımının, basın toplantısının ardından saat 19.00'da statta yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı duyuruldu.