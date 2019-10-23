Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır
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Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır

1 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Onazi, Obi Mikel ve kaleci Arda Akbulut ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Krasnodar müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan, antrenmanın bir bölümünü 1998-1999 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell da izledi.

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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