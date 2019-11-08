Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

7 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından 03.00'te Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla ara vermeden Pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kafilenin Trabzon havalimanından görüntüleri


Trabzonspor, Krasnodar, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:59 Kaynak: DHA
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