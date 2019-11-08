Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
6 saat önce
Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.
Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.
Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:35
Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu! Rabia Naz davasında yeni gelişme! Tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu