Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

6 saat önce

Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.

Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü, System.String[]

Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.


Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Trabzonspor, Krasnodar, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:35 
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