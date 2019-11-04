Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Krasnodar maçının hakemi açıklandı
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Trabzonspor-Krasnodar maçının hakemi açıklandı

6 saat önce

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Trabzonspor-Krasnodar maçının hakemi açıklandı, System.String[]

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.


Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:48 
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