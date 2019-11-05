Trabzonspor, Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın Rusya'da yapacağı son antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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