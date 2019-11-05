Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Trabzonspor, Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın Rusya'da yapacağı son antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz
Rusya'da 6 yaşındaki çocuğu büyü için öldüren zanlı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım "Sonsuz yaşam" için 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil zanlısı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:53:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]