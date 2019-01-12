Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kucka İçin Parma ile El Sıkıştı

Trabzonspor, Kucka İçin Parma ile El Sıkıştı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın satışı konusunda Parma ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Kucka İçin Parma ile El Sıkıştı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın satışı konusunda Parma ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo mavililer, bu sezon ikisi kupada olmak üzere 10 maçta toplam 433 dakika süre alan orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın Parma'ya transferi konusunda İtalya Serie A ekibi ile prensipte el sıkıştı. Deneyimli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor Kulübü'nün bu transferden yaklaşık 3 milyon Euro'yu kasasına koyacağı öğrenildi. Transferin hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-18 sezonunun başında Milan'dan transfer edilen Kucka, Trabzonspor forması ile çıktığı 38 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Deneyimli orta saha oyuncusunun, bordo mavili takım ile 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Juraj Kucka, Trabzonspor, Parma, Spor
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