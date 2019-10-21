Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı
Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

36 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'ye ilişkin, "Beşiktaş JK'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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