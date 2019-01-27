Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan Açıklaması

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan Açıklaması, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:

"Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Ertuğrul Doğan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor, Spor
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