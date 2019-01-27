Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan Açıklaması
1 saat önce
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Trabzonspor
Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan
, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
(CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.
CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:
"Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:56 Kaynak: AA
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