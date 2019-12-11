Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, ligde iyi bir yerde olmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirtti.

Trabzonsporlu yöneticiler, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın İsviçre temsilcisi Basel ile deplasmanda yapacağı maç için kentte konaklayacakları otele geldi.

Yöneticileri otel girişinde, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve Konsolos Mehmet Yüceer, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Başkanı Levent Karaağaç ve yöneticileri çiçeklerle karşıladı.

AA muhabirine konuşan, Emin Kahraman, "Öncelikle bu karşılamadan dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel bir karşılamaydı. İnşallah bu güzellik yarın da devam eder." dedi.

Basel ile yapacakları maçın kendi lehlerine sonuçlanması dileğinde bulunan Kahraman, yarın ki maça genç bir kadroyla çıkacak olmalarını ise UEFA Avrupa liginde bir iddiaları kalmamaları ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı.

Lige ağırlıklarını koymaya başladıklarını vurgulayan Kahraman, "Lige devam ediyoruz. Şampiyonluk diyemiyoruz şu an erken. Fakat, bulunduğumuz yere göre üst seviyelerdeyiz." diye konuştu.

Kahraman, genç oyuncuların yetenekli olduklarını ve kendilerine güvendiklerini sözlerine ekledi.