Ahmet Ağaoğlu: "Özkan Sümer bugünlerimizin çok ama çok ötesinde futbol dehasıydı" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Özkan Sümer bugünlerimizin çok ama çok ötesinde futbol dehasıydı"

22.12.2020 12:11
Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Agaoğlu, bordo-mavili kubün eski başkanı, teknik direktörü ve futbolcusu Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Trabzon spor Başkanı Ahmet Agaoğlu, bordo-mavili kubün eski başkanı, teknik direktörü ve futbolcusu Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 80 yıllık ömrünü futbola adamış bir efsaneyi ve değeri kaybettiklerinden dolayı çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Başkan olduğu dönem de dahil olmak üzere birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum Sayın Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle çok üzüntülüyüm. Bir efsanemizi ve büyük bir değerimizi maalesef kaybettik. Sayın Özkan Sümer, 80 yıllık ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış ender futbol adamlarından biridir. Sayın Özkan Sümer, Türkiye'de altyapının temellerini atan, o temellerin üzerine genç yetenekler yetiştiren ve futbolumuza kazandıran, futbola farklı bir sistem getiren bir insandı. Kendisine farklılıkları nedeniyle 'Futbolun Filozofu' ünvanı verilmişti. Sadece camiamız için değil ülkemizin futbol ve spor paydaşlarının da akil adam olarak gördüğü Özkan Sümer'e hep saygı duyulmuştur. Geride sönmeyecek bir meşale bırakan Sayın Özkan Sümer, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliğiyle bugünlerimizin çok ama çok ötesinde futbol dehasıydı. Bir Özkan Sümer bir daha gelir mi bilemem ama yeri çok zor doldurulacak. Camiamız ve ülke sporu için büyük bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza, futbol ve spor ailesine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı. - TRABZON

Ahmet Ağaoğlu, Özkan Sümer, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Özkan Sümer bugünlerimizin çok ama çok ötesinde futbol dehasıydı' - Son Dakika Spor


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