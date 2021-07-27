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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık" - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık"

27.07.2021 14:11
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu:

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına başkan olarak seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına başkan olarak seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

TSYD'den yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da bulunan birliğin binasında Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Ağaoğlu, Trabzonspor ve ülke futboluna ilişkin gündemle ilgili basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, rezerv lig ya da B takımı uygulaması konusunda düşüncelerini dile getirerek, "Rezerv lig ya da B takımı uygulamasının, UEFA üyesi ülkeler arasında farklı uygulanış şekilleri var. Bizde 19 Yaş Altı Gelişim Ligi diye bir lig var. Burada 19 yaş altı grubunun altında genç oyuncular kendi aralarında mücadele ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir platformda kendi eş değerleri ile mücadele ettiği takdirde gelişim sağlaması mümkün değil. Oradaki mücadele düzeyi belli, direncin de düzeyi belli. Gelişim sağlamak için, mücadele düzeyinin ve direncin artması lazım. Bu insan anatomisinde de böyle. Onun için 19 yaş altı içerisinde gelişim sağlanacağına inanmıyoruz. İşin tabiatından dolayı böyle bir şey de mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili takımın yeni sezonun en iddialı takımları arasında gösterilmesine ilişkin de görüşlerini belirterek, futbolun bir şekilde marka değerinin artması için göze hoş gelmesi gerektiğini ve bunu da kreatif oyuncularla sağlandığını kaydetti.

Lig başlamadan Trabzonspor'un şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmenin sağlıklı bir değerlendirme olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak şu geçen sene sezonu bir anlamda mevcut kadro yapısıyla başarılı bir şekilde tamamlayan bir Trabzonspor vardı. Yani gemici tabiriyle yelkenlerini şişirmiş belli bir hıza ulaşmış bir Trabzonspor vardı. Şu anki görüntüde geçen seneki eksiklerini de yüzde 80-90 oranında tamamlayarak aynı şekilde yoluna devam eden. Yani rota aynı, akım aynı, tayfa aynı ama ihtiyaç olan bölgelere de takviye yaparak yoluna devam eden bir yapı şu anda Trabzonspor. Şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımların birtakım eksiklerini çok geç gidermeleri dolayısıyla Trabzonspor'un bu yapılanmayı erken tamamladığı için favori gösteriliyor. Ben ona katılmıyorum. Favori olmak için bu yeterli değil ancak avantajlı. Transfer ve hazırlık dönemini bu mücadelenin içerisine girecek olan takımlardan daha avantajlı bir şekilde başladı. Bence favori ile avantaj arasında biraz fark var."

Ağaoğlu, transfer ettikleri oyuncuların Trabzonspor'un kendilerine yapılacak ödeme şekliyle, zamanlaması ile ilgili sorunları olmadığını işaret ederek," Trabzonspor son üç sene içerisinde oyuncularının parasını günü gününe verip, denk bütçeyle yürüyen kulübün finansman yapısı ve kulübün gerçekleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp izlenimi bıraktı. Bu bir faktör. Bir diğeri, idari anlamda da teknik kadroyla yönetimin aynı zamanda da izlemenin tam bir uyum içerisinde çalıştığı bir süreci yakaladık. Daha doğrusu onu da maksimumu yakaladık. Bu da büyük bir faktör. Bu da taşları, tuğlaları hep üst üste koyarak, eksikleri tamamlayarak geldik. İki sene önce belki bunların yüzde 50'sini yapabilirdik. " şeklinde görüş belirtti.

Göreve geldiklerinde '3-4 seneye ihtiyacımız var' sözünü hatırlatan Ağaoğlu, "Kastettiğimiz şey buydu zaten. Bütçe belli değil, gelir belli değil. Bir sürü sıkıntıları yaşadığın boyutta her şeyi zaten dört dörtlük yapmanız mümkün değil. Biz bu sezon lig bittikten hemen sonra 3 tane transfer yaptık. Bunu daha önce yapamazdık. İdari sıkıntı yaşanırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, aralık ayında gerçekleşecek olan seçimli olağan genel kurulla ilişkin de şunları aktardı:

"Aralık ayını hiç düşünmüyorum. Ben onun hesabını yapmıyorum. Benim burada yapmam gereken bir iş var. Kafanızı, düşüncelerinizi farklı bir noktaya odaklarsanız, enerjinizin de bir bölümünü oraya kaydırmanız lazım. Benim açımdan baktığınız zaman bu mümkün değil. Bizim yapacak çok işimiz var. Popülizmin hesabını yapmak yerine, aralık ayındaki seçimin hesabını yapmak yerine bugünün ve takımla alakalı olarak geleceğin hesabını yaptığımız için. Örneğin bizim yeni sezon kamp programı şubat ayında belliydi. Kamp yeri olarak seçilen yer hem lokasyon olarak hem de tesis olarak dört dörtlük. Her türlü imkanın olduğu bir yerde yapılan kamp yeri şubat ayında planlanmıştı. Transferler aralık, ocak, şubat aylarında planlandı. Sözlü anlamda (prensip) biten transfer sayısı mart ayında 3'tü."

Trabzonspor'un transfer çalışmalarına değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, "O konuda bizim acelemiz yok. Takımda forvet sıkıntısı yok. Avrupa'da inanılmaz bir durgunluk var. Örneğin Borussia Dortmund 60 milyon avroya bir oyuncusunu sattı. Aynı Dortmund Lig 2'den sol bek bakıyor." yorumunu yaptı.

Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile sürekli iletişim halinde olduklarını, süreç içerisinde doğabilecek ihtiyaçlara göre transfer yapabileceklerini belirterek, "Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Transfer penceresi de 7 Eylül'de kapanacağına göre zaman bize hangi mevkilerde oyuncuya ihtiyacımız olduğunu gösterecek. Ona göre acele etmeden, önümüze çok farklı fırsatlar da çıkabilir. Yabancı anlamında 1 ya da 2 oyuncunun üzerinde bir transfer fiziksel olarak da mümkün gözükmüyor. İleriye dönük olarak da yerli oyuncu transferi gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekuban ve Uğurcan Çakır'ın transferlerine de değinen Ağaoğlu, "Bu konuda önümüzdeki günlerde bir değerlendirme veya karar verebiliriz. Uğurcan bonservis bedeli yüksek segmentte yer alan bir oyuncu. Nadir bulunan taşlar biliyorsunuz her zaman değerlidir. Onların alıcıları da sınırlıdır." ifadesine yer verdi.

Ağaoğlu son olarak olimpiyatlarda mücadele eden Trabzonspor'un milli boksörü Busenaz Sürmeneli'nin de altın madalyayı kazanacağına inandığını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Transfer, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık' - Son Dakika Spor


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