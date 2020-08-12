Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Limitlerimiz dahilinde kalmaya çalışıyoruz" - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitleri konusunda durumlarının sadece Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olmadığını, tüzüklerine göre de dikkat ettiklerini söyledi.

Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamada bulunan Ağaoğlu, harcama limitleri konusunda tavırlarının hep aynı olduğunu belirterek, "Bizim durumumuz federasyonun yayımladığı limitle alakalı değil. Geldiğimizin ikinci ayında, Haziran 2018'de, tüzükte yaptığımız değişiklikle kendi limitimizi, sınırlarımızı genel kurul onayıyla belirlemiş olduk. Biz hesabımızı, kitabımızı zaten yıl içinde yapıyoruz." dedi.

Çok cimri oldukları yönünde zaman zaman eleştiriye maruz kaldıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Gelirimiz belli, giderimizin de o doğrultuda olması lazım. Camiamızın da bizi anlayışla karşılaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men cezası aldığına dikkati çeken Ağaoğlu, "Netice itibarıyla geçmiş dönemlerde gelir gider doğrultusunda hareket etmeyip, gideri gelirinden çok çok fazla, 3-4 kat fazla, olduğu için Trabzonspor Avrupa kupalarından men cezası yedi. Bunun çok öncesi de var. Sadece geçmiş dönemi eleştirmiyorum. Bunun çok çok öncesi var. 2016'da Muharrem Usta'nın imzaladığı mutabakat anlaşması 2009-2011 yılları için yapılmış. Federasyonun yürürlüğe koyduğu lisans talimatına sadık kalmak amacıyla değil, kulübümüzün tüzüğüne, genel kurulun verdiği yetkiye sadık kalarak hareket ediyoruz." diye konuştu.

Maliyetlerinin belli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Aldığımız oyunculara yaptığımız ödemeler belli. Bunun dışına çıkmamız mümkün değil. Şu an piyasada ismi geçen bir sürü oyuncu var. Özellikle bir oyuncu neredeyse kulübümüzün maliyetinin üçte birini falan oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transferi

Takımın eski oyuncusu Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası yaptığı iddia edilen açıklamaya değinen Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Kendi kendimle de konuştum. 24 saat içinde böyle bir konuşma yapmadığımız kararına vardık. Transfer döneminde çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Herhalde yazılacak yazı bulunmamasından böyle ifadeler kullandığım yönünde haber yapıldı. Sözde biz Novak'a 700 bin avro vermişiz, 900 bin teklif etmişiz ama oyuncu kabul etmemiş. Madem öyle ben işin doğrusunu söyleyeyim. Novak 700 almıyordu, 850 alıyordu. 900 değil bir milyon 200 bin teklif ettik. Basında çıkanlar benim beyanatım değil."

Açıklamaları sırasında yanında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ağaoğlu'na bu konuda kendisini bilgilendirmesinden dolayı teşekkür etti.