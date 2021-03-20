Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, MKE Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, MKE Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

20.03.2021 22:23
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, MKE Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de MKE Ankaragücü maçında aldıkları 4-1'lik galibiyete ilişkin, "Üç puan her zaman güzel ama dört golle gelen üç puan tabii ki daha da güzel." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de MKE Ankaragücü maçında aldıkları 4-1'lik galibiyete ilişkin, "Üç puan her zaman güzel ama dört golle gelen üç puan tabii ki daha da güzel." dedi.

Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalardaki puan kayıplarının vermiş olduğu psikolojik baskıyı atabilmek için aldıkları üç puanın önemli olduğunu söyledi.

Hücum hattındaki oyuncuların maça ağırlığını koymalarının sonucu etkilediğine işaret eden Ağaoğlu, "Milli takım arasından önce bunu yapmış olduğumuz için de mutluyuz. Üç puan her zaman güzel ama dört golle gelen üç puan tabii ki daha da güzel. Ekuban'ın bugün olağanüstü bir performansı vardı. Djaniny kendisi gibi oynadı bugün ve güzel bir sonuç çıktı ortaya." diye konuştu.

Ağaoğlu, futbolcularda yorgunluğun ve pandeminin olumsuz etkilerine değinerek, "Kovid'i en ağır geçiren oyuncularımızdan bir tanesi Ekuban'dı. İki gün süreyle 40 dereceyi bulan ateşi vardı. Bunun yansımaları gerçekten sporcular ne kadar güçlü olursa olsun etkilendikleri zaman kolay kolay üzerlerinden atamıyorlar. Milli takım arası özellikle milli takıma gitmeyen oyuncuların kendilerini toparlanmaları açısından önemli bir süreç." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında imzalanan "Finansal Yeniden Yapılandırma" sözleşmesini anımsatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"9 yıllık bir sürece yayıldı kulübün borcu. Bunun ilk iki senesi ana para ve faiz ödemesiz, ondan sonraki dönemde de faiz ödemesi. Bu aslında bizim açımızdan baktığınız zaman Trabzonspor'un ileriye dönük gelirleri hesaplandığında Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği bir tablo. Diğer takımlar açısından bana aynı görüntüyü vermiyor. Ama tabi onların muhasebesi, onların muhasebesi beni pek ilgilendirmez, ben kendi hesabıma kitabıma bakarım. Burada en önemli, göz ardı edilen şey aslında bu borçların yapılandırmasından daha fazlası dört kulübün gelir gider dengesinin bir disipline alınması. Orada imzaladığımız yeniden yapılandırma sözleşmesinde mali disiplin kriterleri var. O kriterlerde aslında UEFA'nın mali kriterleri."

Borçların yapılandırılmasının yanı sıra kriterlerin getirilmesinin Trabzonspor ve Türk futbolu açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Ahmet Ağaoğlu, "Çünkü mali anlamda Türk futbolunu finansal çıkmaza sürükleyen dört kulüp var. Yani 14 milyar borç bundan iki sene önce faizler üzerine gelmeden 9 milyarı dört kulübe aitse burada Türk futbolunun finansal anlamda bütün ayarlarını bu dört kulüp bozdu. Sözleşme şartlarının içerisindeki kurallarına uymadığınız zaman da sözleşme kendiliğinden fesih oluyor, geriye dönük yaptırımlar başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, MKE Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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