Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, mesajında, Cumhuriyet tarihinin en önemli, en değerli günlerinden biri olan 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"' sözünü tüm dünyaya güçlü bir şekilde seslendirdiği gün olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı Cumhuriyet meşalesinin 23 Nisan 1920'den bugüne dek hiç sönmediğini ve sonsuza dek sönmeyeceğinin altını çizen Ağaoğlu, "O meşale bizim önümüzü aydınlatan, bize yol gösteren meşalenin ta kendisidir. 101 yıldır büyük coşkuyla kutladığımız 23 Nisan'ı yaşadığımız olağanüstü şartlar nedeniyle bir arada kutlamaktan mahrum kalsak da aynı duygu ve heyecanı ilk günkü gibi devam ettiriyoruz. Bizler bu egemenliğin kolay kazanılmadığını unutmuyor, yegane görevimizin Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonsuza dek yaşatmak olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, mesajında çocuklara şöyle seslendi:

"Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başta siz ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği evrensel anlamdaki tek bayram, 23 Nisan'dır. Sizler için söylediği şu sözleri sizler de kendi çocuklarınıza aktaracaksınız, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Çocuklar, sizlerle paylaştığım bu sözlerden hareketle Cumhuriyetimizi korumanın sorumluluğu bilincinde olacağınıza inanıyor ve sizlere çok güveniyorum. Bugünün önemini kavrayarak, geleceğimizi sizler inşa edeceksiniz. Gelecek sizlerindir."

Şahsı ve yönetim kurulu adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Ağaoğlu, kurucu Meclisin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık için mücadele eden şehit ve gazileri rahmet, minnetle ve saygıyla andığını aktardı.

Ağaoğlu, kutlama mesajına, "Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle son verdi.