Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

49 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu bayram günlerinde Trabzonspor camiasının ve taraftarın da Trabzonspor ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştireceklerine inandığını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu bayram günlerinde Trabzonspor camiasının ve taraftarın da Trabzonspor ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştireceklerine inandığını bildirdi.
Ağaoğlu, yayımladığı mesajda, sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün yoğun olarak yaşandığı bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nı kutladı.
Her bayramda olduğu gibi bu bayram da dostluğu, sevgiyi, ekmeği, sofrayı, hüznü, acıları, yalnızlığı en sıcak şekilde sevdikleri ile paylaşacaklarını belirten Ağaoğlu, "Yeryüzünde insanlık ve adaletin egemen olmasını dileyeceğiz hep birlikte. İnsanı insan yapan değerler ve erdemler yoğun olarak yaşanacak ve şüphesiz ki bu bayramda sağlanacak hoşgörü ortamı bizleri birbirimize daha çok kenetleyecek." ifadesini kullandı.
Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu bayram günlerinde Trabzonspor camiası ve taraftarımızın da Trabzonspor ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı tekrar kutluyor, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."
Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]