Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (4)

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, FIFA Disiplin Komitesi ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptıkları başvuruların ısrarla geri çevrildiğini kaydetti.

Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şike davası sürecinin ardından uluslararası kurumlarda hak aramaya devam ettiklerini aktaran Ağaoğlu, şunları söyledi:

"FIFA'nın vermiş olduğu karara biz CAS'ta itiraz ettik. CAS da bizim itirazımızı yersiz buldu. FIFA Disiplin Komitesi, başvurumuzu 'benim konum değil' diyerek auta attı. Bunların hepsi zaten 80 kilometrelik bir alan içerisindedir. CAS'ın en büyük gelir kaynağı, beslendiği yer FIFA ve UEFA'dır. İşte gidersiniz oraya, dava biraz hafifse ortadan verirler kararı. Dava biraz yüksekse, farklı taraftan verirler kararı. CAS, 'FIFA Disiplin Komitesi böyle bir tasarrufta bulunabilir.' yanıtı verdi. Bizim dosyamızı kabul etmiyor. Bir kabul et, bak bakalım ne yazıyor içerisinde. En azından alırsın bakarsın, içinde ne yazıyor? Her şeyi bir tarafa bırak, al bir oku bakalım. Yok, reddediyor. CAS'a diyoruz ki, buradaki uyuşmazlıkların tahkim mahkemesi sensin, onun için buraya kurulmuşsun, bir bak şuna. FIFA Disiplin Komitesi bu dosyayı kabul etme veya reddetme hakkına sahip. Orada bir iddia varsa kabul etmek zorunda. Bir iddia var, al bak. Olmadı 'Sen iddianda haksızsın.' de. Niye önden kesiyorsun. Çünkü var bir şey, net. Önünü kesiyorsun."

"Tazminat değil ki bu, davanın masrafı"

FIFA ve CAS'ta sonuç alınamayan davalarda İsviçre Federal Mahkemesine başvurulduğunu hatırlatan Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "İsviçre Federal Mahkemesi davanın esasına bakmaz, usulüne bakar. Belgeler zamanında sunulmuş mu, sana savunma hakkı verilmiş mi, duruşmada şu olmuş mu gibi... Sadece usule bakar. Usulde bir uygunsuzluk yok diye İsviçre Federal Mahkemesi böyle bir karar verdi. Karar bu, burada karar kimseyi aklayıp paklamıyor yani." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına yönelik, "Efendim, Fenerbahçe Kulubüne 17 bin İsviçre Frangı tazminat ödenecekmiş. Tazminat değil ki bu, mahkeme masrafı. Bir dava açarsınız, davanın masrafı vardır. Davanız reddedilirse, dünyanın her yerinde bütün mahkemeler masrafların davayı açan tarafından karşılanmasına karar verir. Sen kalkar bunu kendi kamuoyuna tazminat diye anlatırsan, ya orada anlamada bir sıkıntı var, ya da senin amacın farklı. Eğer o yazılandan anladıkları oysa, gerçekten büyük sıkıntı var. Biz de konuyu bütün açıklığıyla kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararın İsviçre'deki avukatlarına gönderildiğini anlatan Ağaoğlu, "Tekrar tekrar söylüyorum. Ne tazminatı? Mahkeme masrafıdır bu. O zaman açsınlar bakalım tazminat davasını. Tazminat davası açarsınız, açtığınız zaman lehinizde veya aleyhinizde bir karar verilir. Onun adı tazminat davasıdır." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının spora etkileri

Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine değinerek, "Pandemi, profesyonel ve amatör golfte çok büyük sıkıntı yarattı. Bu olay tabii sadece golfle sınırlı değil. Golf turizmini etkiledi, turizmi genel anlamda etkiledi. Seyahatleri etkiledi." açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu, salgınının sporu genel anlamda çok olumsuz etkilediğini kaydederek, "Bunun en basit örneği, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelenmesi. 2021'de de eğer bu seyir devam ederse, yapılması mümkün değil. Şu andaki haliyle devam etse dahi bana göre yapılması mümkün değil. Bütün organizasyonlar bundan ciddi şekilde etkilendi. Sadece futbol ekonomisi değil, spor ekonomisi genel anlamda çok ciddi kayıplar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgından bütün dünyanın bir an önce kurtulması temennisinde bulunan Ağaoğlu, "Futbol pek çok şeyinden mahrum şu anda. Taraftar desteğinden mahrumsunuz. Ekonomisini bir tarafa bırakın, size en büyük heyecanı, futbola en büyük hazzı seyirci veriyor. Son zamanlarda bizim seyirci ortalamamız 32-33 binlere ulaşmıştı. Kadın taraftar oranında Türkiye'de bir numarayız. Bu kadar güzel hava yakalamışken, bir anda mahrum kalmak... 'Tadı tuzu yok.' diyorlar ya...." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)