Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli'de etkinliğe katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli'de etkinliğe katıldı - Son Dakika Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli'de etkinliğe katıldı

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Derneğin İzmit'teki binasında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor formasıyla etkinlik yerine gelenler vatandaşlar, Ağaoğlu'nu coşkuyla karşıladı.

Futbolseverlerin formalarını imzalayan Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her ilin önemli günlerinin olduğunu fakat Trabzon'u diğerlerinden farklı kılan bir özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Trabzon'un kurtuluşu Trabzonsporlularla kutlanıyor. Bugün bir başka ile gitseniz o ilin formasını nadir görürsünüz. İstanbul'un kurtuluşunda 8 ayrı forma görürsünüz, Ankara'nın kurtuluşunda değişik formalar görürsünüz ama Trabzon'un önemli günleri her zaman Trabzonspor formasıyla kutlanır." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli'de etkinliğe katıldı

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Trabzon, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:49 Kaynak: AA
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