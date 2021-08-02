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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı

02.08.2021 18:51

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Ağaoğlu mesajında, kulübün 54 yaşına girmesine karşın, asırlara dayanan medeniyet ve futbol kültürüne sahip olduğunu vurguladı

İdmanocağı, İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor'un, bordo-mavi renklerin çatısı altında birleşerek 2 Ağustos 1967'de Trabzonspor'u oluşturduğunu hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin futbol literatüründe büyük bir değişime ve dönüşüme yol açan bu birleşmenin ardından Trabzonspor'umuz, kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırdı, 'Devrimin Takımı' unvanına sahip oldu. Tabii ki büyük olmak sadece kupalarla, madalyalarla veya kazanılan başarılarla ölçülemezdi. Büyük olmak aynı zamanda ağabeylik ve yol göstermekti. Büyük olmak cesaret vermek demekti. Bu anlamda kulübümüz her adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her zorlukta örnek oldu. Kıymetli Trabzonspor ailesi, Trabzonspor'umuz ülke futbolunun temel direğidir, yüz akıdır ve mihenk taşıdır."

Ağaoğlu, Türk futboluna sayısız futbolcu, teknik direktör ve spor insanı kazandıran Trabzonspor'un, dün olduğu gibi bugün de aynı hüviyetini devam ettirdiğini ifade ederek, "Bizler, tarihimizden aldığımız ilhamla bu şanlı kulübü yönetmenin şerefini ve onurunu taşıyoruz. Bizler dünü yaşayarak yarınlara yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün kuruluş yıl dönümüne özel video yayımlandığını belirten Ağaoğlu, "Zaman, asırların bu berrak, bu temiz rüyasını geleceğe taşımanın zamanıdır. Hepimiz anımsatalım tarihimize yön verenleri, tarihimize yön vereceklerden biri olmak ve tarihine yön verecekleri yetiştirmek için. Çünkü biz bildiğimizde, hepimiz sahip çıktığımızda, şanlı tarihimiz geleceğe el verir. İşte bu duygudan hareketle şimdi daha da güçlü bir şekilde Trabzonspor'umuza sahip çıkma ve sarılma zamanıdır. Bu vesileyle, başta kulübümüzün kurulmasında büyük emeği olan kurucularımızı ayrıca başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik kadrolarımızı, futbolcularımızı saygıyla selamlıyorum. Hayatta olmayanlara, Trabzonspor yolunda bu dünyadan göçüp giden taraftarlarımıza da rahmet diliyorum. Yaşasın Trabzonspor." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, İdmanocağı, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika


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