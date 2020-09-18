Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin, "Netice itibarıyla Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş. Kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması Açıklaması, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin, "Netice itibarıyla Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş. Kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri varsa ki ben bilmiyorum." dedi.

Ağaoğlu, Süper Lig'in ikinci haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak bordo-mavili takımın Trabzon Havalimanı'ndan Denizli'ye hareketi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinin devam ettiğini belirten Ağaoğlu, eksikleri çok iyi bildikleri için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

En kısa süre içerisinde taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacaklarını vurgulayan Ağaoğlu, ligin başında karamsarlığa kapılmanın doğru bir bakış açısı olmadığını aktardı.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un transfer limitinin 152 milyon lira olduğuna dikkati çekerek, "132 milyon lira, yüzde 15 fazlasıyla 152 milyon dediğiniz zaman 17 milyon avroya denk geliyor. Bunun içinde vergi, prim, bonservis aynı zamanda tüm futbolla alakalı giderler var, menajer giderleri dahil olmak üzere." diye konuştu.

Geçen sene 16,5 milyon avro olan profesyonel kadro maaş maliyetinin bu sene 12 milyon avroya düştüğünü dile getiren Ağaoğlu, "İnsanlar şunu soruyor, ' Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş nasıl yapıyor?' Çok basit, onların geliri Trabzonspor'un gelirinin 4-5 katı. Böyle bir transfer limit bütçeleri olması son derece doğal." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, sınırlı bütçe ve sınırlı gelirlerle şampiyonluk mücadelesi verdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir oyuncu aldık dün. İnsanlar şunun farkındalar. O oyuncuyu transfer limitleri çerçevesinde kadroya dahil etmek için Doğan Erdoğan ile kontratı karşılıklı feshetmek zorunda kaldık. Boşalttığımız takdirde alabiliyoruz. Tescil ettiremiyoruz oyuncuyu. Bugün yoğun şekilde sosyal medya hesaplarında, Elneny ile her konuda anlaşılmış, protokol imzalanmış ama yönetim çok ağır davrandığı için Arsenal'in de o bölgede oyuncuya ihtiyacı olduğu için böylesine önemli transfer gerçekleştirilememiş şeklinde haberler var. Şimdi iyi niyetli, saf duygularla bu takımı destekleyen taraftar, bu tür haberleri okuduğu zaman, bu tür haberlere ister istemez itibar ediyor. Elneny dediğiniz adamın net maaş maliyeti 2,5 milyon avro, vergisini üzerine koyduğunuzda 3,7 milyon avro. Bizim net maaş bütçemiz 12 milyon avro civarında."

Alexander Sörloth'un transferi

Transferde 2-3 futbolcu takviyesinin daha olabileceğini belirten Ağaoğlu, Alexander Sörloth konusuyla ilgili yapılan eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Bu anlaşma şu şekildeydi, 2020-2021 sezonunda oyuncu maçların yüzde 50'sinden fazlasını oynarsa 6 milyon avro karşılığında Trabzonspor'a transferi gerçekleşebilirdi. Oynamadığımız bir sezonla ve hakkımız olmayan bir bonservisi alma şansımız zaten yok. Ancak daha önce de söyledim, bizim limit problemimiz var. Alexander Sörloth, Trabzonspor'un kiralık oyuncusuydu, bonservisi Crystal Palace Kulübündeydi. Ne Crystal Palace Trabzonspor'un onayı olmadan ne de Trabzonspor, Crystal Palace'nin onayı olmadan bu futbolcuyu başka kulübe transfer etme hakkı ve şansı yoktu."

Ağaoğlu, Sörloth'un, Leipzing Kulübüne transferi halinde Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri olmayan bir anlaşma yaşanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir de şu unutulmasın, hafızamız taze, Sörloth geldiği zaman yapılan bütün eleştiriler oyuncunun ve bizim hafızamızda. Giderken çok farklı eleştirilerde bulunmak doğru bakış açısı değil. Netice itibariyle Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri varsa ki ben bilmiyorum."

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Transfer, Sörloth, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor


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