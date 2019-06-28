Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübü borçlarını yapılandırdı
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Trabzonspor Kulübü borçlarını yapılandırdı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdı.

Trabzonspor Kulübü borçlarını yapılandırdı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, finansal borçların yapılandırılması ile ilgili bilgilendirmede bulunularak, şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
Türkiye Bankalar Birliği, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüpler ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Futbol, Trabzonspor, Spor
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