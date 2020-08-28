Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni sezonda sadece loca satışı yapılmasına izin verdiğini belirterek, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar verildiği kaydedildi.
Kullanım süresi 1 sezon olacak şekilde locaların satışına bugün itibariyle başlandığı ifade edildi. Açıklamada, kulübün pazarlama birimi tarafından satışı gerçekleştirilecek locaların fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
"Batı VIP: 1.000.000 lira (KDV Dahil)
Köşe: 400.000 lira (KDV Dahil)
Doğu: 300.000 lira (KDV Dahil)
Kale Arkaları: 150.000 lira (KDV Dahil)
Açıklamada, köşe locasının iki adet ve 30'ar kişilik olduğu hatırlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:42
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kulübü bu yıl kombine bilet satışı yapmayacak - Son Dakika Spor