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Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini...
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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