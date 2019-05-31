Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübü, Japon öğrencileri ağırladı
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Trabzonspor Kulübü, Japon öğrencileri ağırladı

45 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, Japon kafilesini Akyazı Medical Park Stadı'nda ağırladı.

Trabzonspor Kulübü, Japon öğrencileri ağırladı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Japon kafilesini Akyazı Medical Park Stadı'nda ağırladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karadeniz gezisi kapsamında İstanbul'dan Trabzon'a gelen Japon öğrencilerin stadyumu gezerek, TS Club'tan Trabzonspor ürünleri aldıkları belirtildi.
Trabzon'un tarihi ve kültürü hakkında yetkililerden bilgi alan öğrencilerin daha sonra stadyumu da gezdiği ifade edildi. Japon öğrencilerin, stadyumda "Bize Her Yer Trabzon" şeklinde tezahürat yaptığı aktarıldı.
Öğrencilerin, Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok sevdiklerini ifade ettileri ve TS Club mağazasından da forma, top ve tişört aldıkları kaydedildi.
Bordo-mavili ekibin taraftarı olan Japon öğrenciye ise kulüp yetkilileri tarafından forma hediye edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:42 Kaynak: AA
Akyazı, Trabzon, Trabzonspor, Japon, Spor
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