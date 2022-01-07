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SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı - Son Dakika

SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı

07.01.2022 12:36

Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırıSelçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- Trabzonspor ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bordo mavililerin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum dışındaki bilet gişeleri alanında taraftarlar için...

Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- Trabzonspor ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bordo mavililerin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum dışındaki bilet gişeleri alanında taraftarlar için aşı çadırı kuruldu. Spor Toto Süper Lig'inin ikinci yarısının açılış maçı öncesi 'hatırlatma aşısı' olmayan taraftarlar, çadıra gelerek 3'üncü doz aşılarını yaptırdı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Trabzonspor, ligin 20'nci haftası ve sezonun ikinci yarısının açılış karşılaşmasına evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor Kulübü, taraftarların stadyuma girmesinde aşı zorunluğu kapsamında, stat dışına aşı çadırı kurulması için İl Sağlık Müdürlüğü'nce protokol imzaladı. Yapılan protokolle, Medical Park Stadyumu Passolig gişeleri önünde aşı çadırları kuruldu. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşma öncesi, 'hatırlatma aşısı' olmayan taraftarlar, çadırlara gelerek 3'üncü doz aşılarını yaptırdı.

SAAT 17.00'A KADAR AÇIK

Kulüpten yapılan açıklamada, 'hatırlatma aşısı' olmayan kişilerin stadyumlarda müsabaka izleyemeyecekleri hatırlatılarak, "Henüz 3'üncü doz aşısını olmamış taraftarlar, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabileceklerdir. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği aşı noktalarında gerekse Medical Park Stadyumu'nda kurulan aşı çadırında bugün saat 17.00'ye kadar 'hatırlatma aşısı' yaptıran kişiler stadyuma giriş yapabilecektir. Bugün saat 17.00'den sonra aşı olan taraftarlarımızın stadyuma girişleri kabul edilmeyecektir" denildi.

SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşı çadırı - Son Dakika
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