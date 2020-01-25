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Trabzonspor Kulübü: "Malatyaspor maçı için TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz"
6 saat önce
Trabzonspor, Malatyaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılaşacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Malatyaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılaşacaklarını bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi. - TRABZON
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