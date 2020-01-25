Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu 'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Trabzonspor , Malatyaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu 'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılaşacaklarını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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