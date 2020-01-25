Trabzonspor Kulübü: "Malatyaspor maçı için TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü: 'Malatyaspor maçı için TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz' - Son Dakika Spor

Trabzonspor Kulübü: "Malatyaspor maçı için TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz"

6 saat önce

Trabzonspor, Malatyaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılaşacaklarını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü:

Trabzonspor, Malatyaspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılaşacaklarını bildirdi.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi
CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:06:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Kulübü: "Malatyaspor maçı için TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]