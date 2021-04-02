Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı
02.04.2021 13:29
Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı.
Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret AŞ arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Mekap Deri, şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1 milyon 900 bin lira artı KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.
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