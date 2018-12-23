Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübü'nden Onazi Açıklaması

Trabzonspor Kulübü'nden Onazi Açıklaması

2 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Ogenyi Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyat edileceğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü'nden Onazi Açıklaması, System.String[]


Trabzonspor Kulübü, Ogenyi Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyat edileceğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Ogenyi Onazi'nin sağlık durumu ile ilgili bordo-mavili kulüpten açıklama yapıldı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konulmuştur. Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatı planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:11 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, İstanbul, Trabzonspor, Spor
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