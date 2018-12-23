Trabzonspor Kulübü'nden Onazi Açıklaması
2 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Ogenyi Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyat edileceğini duyurdu.
Trabzonspor
Kulübü, Ogenyi Onazi'nin yarın İstanbul
'da ameliyat edileceğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor
ile oynanan maçta sakatlanan Ogenyi Onazi'nin sağlık durumu ile ilgili bordo-mavili kulüpten açıklama yapıldı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konulmuştur. Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatı planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:11 Kaynak: DHA
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