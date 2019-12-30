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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini...
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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