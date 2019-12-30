Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini... - Son Dakika Spor

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini...

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini..., System.String[]

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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