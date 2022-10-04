Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyaret

04.10.2022 17:22
Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyaret

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'i ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve İnşaat, Tesisler ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Gedikli'nin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çetiner'in ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulübe başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Öte yandan Sağıroğlu ve Gedikli'nin de Çetiner'e görevinde başarılar dileyerek, bordo-mavili takımın formasını hediye ettiği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak Erzurum Valisi Memiş, imkanı olmayanlara kayak malzemesi desteği verileceğini bildirdi Erzurum Valisi Memiş, imkanı olmayanlara kayak malzemesi desteği verileceğini bildirdi
Kaynak: AA

Trabzonspor, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 23:35:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement