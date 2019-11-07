Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübünden "Geleceğe Nefes Ol" projesine destek
Son Dakika Güncel Trabzonspor Kulübünden 'Geleceğe Nefes Ol' projesine destek

Trabzonspor Kulübünden "Geleceğe Nefes Ol" projesine destek

6 saat önce

Trabzonspor Kulübünün, "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında, bin 967 fidanı toprakla buluşturacağı bildirildi.

Trabzonspor Kulübünden

Trabzonspor Kulübünün, "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında, bin 967 fidanı toprakla buluşturacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye duyarlılığına katkı sağlamak ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes Ol" sosyal sorumluluk projesine destek olunacağı belirtildi.

Taraftarların da projeye desteğe davet edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda bütün taraftarlarımızı, yeşili ve doğası ile meşhur Karadeniz'in incisi Trabzon'da 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bu projeye destek vermeye davet ediyoruz. Efsane Kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda kuruluş yılımıza binaen bin 967 fidan dikecek kulübümüz, yeşile ve doğaya olan sevgisini bir kez daha perçinleyecektir."

Trabzonspor, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:08:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübünden "Geleceğe Nefes Ol" projesine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]