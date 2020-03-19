Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelendiğinin duyurulması sonrası, bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelendiğinin duyurulması sonrası, bir açıklama yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "evde kal" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik, hayallerimizi sadece erteledik. Çünkü her şeyin başı sağlık. Stadımızda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Kasapoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:20 Kaynak: AA

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