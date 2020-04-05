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Trabzonspor Kulübünden taraftarlara ücretsiz dergi erişimi
6 saat önce
Trabzonspor, kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.
Trabzonspor, kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken Trabzonspor'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, taraftarların e-dergi arşivine "www.trabzonspor.org.tr/tr/trabzonspor/dergilerimiz" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:28 Kaynak: AA
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