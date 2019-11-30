Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kulübüne Şırnaklı öğrencilerden ziyaret
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Trabzonspor Kulübüne Şırnaklı öğrencilerden ziyaret

6 saat önce

Şırnak'tan Trabzon'a gelen öğrencilerin, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübüne Şırnaklı öğrencilerden ziyaret, System.String[]

Şırnak'tan Trabzon'a gelen öğrencilerin, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun himayelerinde gerçekleşen proje kapsamında, Şırnak'tan Trabzon'a gelen öğrencilerin kulüpte misafir edildiği belirtildi.

Şırnak Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 45 öğrenci ve okul personelinin, bugün Trabzon'a gelerek bordo-mavili kulübü ziyaret ettiklerini aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyelerimizin de yer aldığı ziyarette öğrencilere formamız hediye edildi. Yarın oynanacak Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasında bordo-mavi formalarıyla tribünde yerlerini alacak olan öğrenciler maçın ardından şehrimizi gezdikten sonra Şırnak'a dönecek."

Ahmet Hacıoğlu, Trabzonspor, Trabzon, Şırnak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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