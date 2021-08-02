Üye Girişi
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü

02.08.2021 13:02
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor'un başarısı için tüm Trabzonsporluların mutluluğu ve gururu için var gücümüzle çalışıyoruz.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor'un başarısı için tüm Trabzonsporluların mutluluğu ve gururu için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sağıroğlu, Trabzonspor'un aslında 100 yılı aşkın süredir devam eden bir futbol kültürünün sonucu olduğunu belirterek, süregelen yaşamı ve medeniyetin oluşturduğu birikimin neticesi olduğunu söyledi.

Sağıroğlu, kulübün kuruluşu hakkında bilgi vererek, "Kulübün büyümesinde gelişmesinde ve bir dünya markası olmasında katkı sunmuş tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Her şart ve koşulda kulübümüzün yanında olan yağmur, çamur, kar, kış demeden dinlemeden Trabzonspor'un peşinden giden tüm cefakar taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor uğrunda hayatını kaybeden tüm taraftarlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor büyük bir camia büyük bir kulüptür." diyen Sağıroğlu, "Ama bunun ötesinde Trabzonspor çok büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi Trabzonspor'un başarısını ister, Trabzonspor'un başarısıyla mutlu olur ve gurur duyar. Bizlerde Trabzonspor'un başarısı için tüm Trabzonsporluların mutluluğu ve gururu için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyorum ki bu gayretimizin sonucunda mutlu neticelere camiamıza özlediğimiz sevinçleri yaşatırız. " diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de tarihe, liglere ve internet sitelerinden bakıldığında Trabzonspor'un genç kurulan kulüp gibi göründüğünü ifade ederek, "Oysa bizim Trabzonspor'umuzu kuran kulüplerimiz tarihine baktığımızda İdmanocağı'nın 1921'de İdmangücü'nün 1925'te yine Martıspor'un 1956'da Karadenizgücü'nünde 1955'te kurulduğunu düşünecek olursak bizim kökümüz ta Cumhuriyetin mücadele yıllarına dayanır. O yıllarda kurulmuş bir kulübüz. Cumhuriyet'te doğmuş bir kulübümüz. Türkiye'de kurucumuz büyük Atatürk'ün onur üyesi yapıldığı kulübüz. O nedenle Trabzonspor tarihini çok iyi bilmek zorunda Trabzonsporlular." dedi.

Trabzonspor'un 1973- 1974 sezonundan sonra şike veya saha oyunlarıyla alınan şampiyonluklarında ilave edilmesiyle birlikte Galatasaray'dan sonra en çok şampiyon olan takım olduğunu savunan Sürmen, şunları kaydetti:

"O nedenle Türkiye Süper Ligi Trabzonspor'dan sonra başka şekil almıştır. Bu nedenledir ki Trabzonspor'un bu başarısını gören bazı güçler Trabzonspor üzerinde her türlü Trabzonspor'un başarısını engelleyecek her türlü oyun hazırlayabilir. Asla gevşek olmamalıyız, centilmen olmalıyız, medeni ilişkileri sürdürmeliyiz ama asla zekamızdan vazgeçmemeliyiz. Birde vazgeçmeyeceğimiz şey geçmişimizdeki başarılar. Bunları iyi irdelemeliyiz."

Milletvekillerinden destek

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, dünden bugüne rüştünü ispat eden Trabzonspor'un şampiyonluklarla birlikte Anadolu ruhunu canlandırarak bugüne kadar geldiğini söyledi.

Gönlünün şampiyonunun Trabzonspor olduğunu belirten Ayvazoğlu, "Bu senede güzel transferler yaptık. Trabzonspor için her yıl ümidimiz daha bir canlanıyor. Bence iyi de bir santrafor alınırsa eğer güzel gelişmelere gebe olabilir." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise Trabzonlular için vatan, millet, bayrak ve Trabzonspor'un çok önemli olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor bir emektir, alın teridir, adalettir, heyecandır, özgüvendir. Böyle bir ruhla beraber yetişmiş ve bu şehre çok şeyler vermiştir. Anadolu'ya şampiyonluklar getirmiştir, Avrupa'da Türkiyemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Trabzon'un ve Türkiye'nin marka değerini artırmıştır." diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise Trabzonspor'un kendisi ve şehir için önemine değinerek, şöyle devam etti:

"İktidar santrfor alınması konusunda bir önerge verdi, muhalefet olarak biz de destekliyoruz. Meclisin kürsüsünden daha fazla heyecanlandım burada. Çünkü Trabzonspor'un kürsüsünde konuşuyoruz. Trabzonspor, Trabzon'umuzun en büyük değeri. Hepimizin ortak sevdası, o yüzden Trabzonspor siyaset üstüdür. Siyasetçiler Trabzonspor'un ancak ve ancak emrinde olabilir, milletvekilleri olarak kulübümüze ne yapılması gerekiyorsa yapmak için hazırız. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Şaibesiz, şikesiz, temiz bir ligin şampiyonu Trabzonspor'u görmek hepimizin en önemli isteği ve beklentisidir. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzonspor'un büyük başarıları olan bir takım olduğunu belirterek, "Gerçek bir başarı hikayesidir, sadece bir futbol kulübü değildir. Trabzonspor burada da hemen iktidar ve muhalefeti bir araya getirdi." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de konuşma yaptığı törene, teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp yöneticiler, eski başkanlar ve taraftarlar katıldı.

Taraftarlar, Avcı'yla fotoğraf çektirerek, yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu 14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı 14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak 14:15 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu 14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı 14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Şarküteri dükkanında korku dolu anlar! Jeneratör gazından zehirlenen 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı 13:49 Şarküteri dükkanında korku dolu anlar! Jeneratör gazından zehirlenen 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti 12:39 Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Azra'yı vahşice öldüren zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış 12:07 Azra'yı vahşice öldüren zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış

Son Dakika Haberleri
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı
14:17 Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz
14:15 Son Dakika: Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den gitmelerini istedim, Morutan'ı almayacağız
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:14 MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
12:58 Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor
Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor         
14:35
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz         
14:17
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı         
14:11
Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır         
14:05
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu         
11:32
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 14:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement