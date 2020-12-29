Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, 22 Aralık'ta vefat eden Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübünün kurul başkan ve üyeleri, 22 Aralık'ta vefat eden Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti. Denetim kurulu başkanı Mahmut Ören, başkan vekili İsmet Keskin, üye Adil Kocabaş, sicil kurulu başkanı Osman Çavuşoğlu, başkan vekili Hasan Basri Halisçelik, üye Gürhan Kulaçoğlu, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun, istişare kurulu başkan vekili Erol Tuna ve genel sekreter Kenan Atalay, Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi. Kurul başkan ve üyeleri, Özkan Sümer'in yeğeni Abdulkadir Sümer'in de bulunduğu ziyarette Sümer'in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Son Dakika

Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu

Cenazeler karıştı! 'Anneleri' sanıp defnettikleri kadın başka biri çıktı

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı