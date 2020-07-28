Trabzonspor, kupa finali için geldi - Son Dakika

Trabzonspor, kupa finali için geldi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:31
Kaynak: AA
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