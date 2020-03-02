Trabzonspor, kupada 15. kez final peşinde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi önünde iki karşılaşma sonunda turu geçerek kupada 15. kez finale yükselmeyi hedefliyor.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı.

En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak yarınki rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor.

8 kupa şampiyonluğu

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983- 1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.

Fenerbahçe ile kupa maçları

İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4'ünden Trabzonspor, 3'ünden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

İki ekip ilk olarak Fenerbahçe'nin kupayı ikinci kez kazandığı 1973-1974 sezonunda çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında 3-2 kazanmış, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak turu geçmişti.

Trabzonspor ise ligde mücadele etmeye başladığı 1974-1975 sezonunda deplasmanda 1-1, sahasında 2-1'lik sonuçla, 1976-1977 sezonunda sahasında 2-0, deplasmanda 1-0 galip gelerek yarı finale yükselen taraf olmuştu.

1988-1989 sezonunda iki ekip, 6. turda birbirine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisi karşısında deplasmanda 1-0 mağlup olmasına karşın sahasında 3-1'lik galibiyetle bir üst tura çıktı.

1997-1998 sezonundaki eşleşmede rövanş mücadelesi olaylı geçmişti. Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'u 2-1 yenmişti. Trabzon'daki rövanş maçının 78. dakikasında, konuk ekibin teknik direktörü Otto Bariç'e tribünlerden taş atılmış, bunun üzerine sarı-lacivertli ekip sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe hakkında 3-0 hükmen mağlubiyet kararı vermiş ve sarı-lacivertlileri bir yıl kupadan men etmişti. Fenerbahçe, 1998-1999 sezonunda da ceza alarak kupadan bir yıl men edilmişti.

2009-2010 sezonunda iki takım Şanlıurfa'da final maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak kupayı müzesine getirdi.

Son olarak 2012-2013 sezonunda iki takım yine finalde, bu kez Ankara'da karşılaştı. Bu kez sarı-lacivertli takım 1-0'lık sonuçla kupaya uzandı.

13. kez karşılaşacak

İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak.

Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Kupa maçları

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmalar ve sonuçlar şöyle:

1988-89 (6. kademe)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-0

1973-74 (Çeyrek final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

1974-75 (Çeyrek final)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

1976-77 (Çeyrek final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-1

1997-98 (Çeyrek final)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-0 (Hükmen)

2009-2010 (Final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

2012-13 (Final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1