Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5-0'ın rövanşında perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçmesi durumunda 6 sezon aradan sonra kupada yarı finali görecek.

Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5-0'ın rövanşında perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçmesi durumunda 6 sezon aradan sonra kupada yarı finali görecek.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor. 5'inci turda Altay'ı, son 16 turunda ise Yukatel Denizlispor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran bordo-mavililer, bu turda sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmayı da 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Trabzonspor, 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak karşılaşmada turu geçmesi durumunda ise 6 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıracak.

EN SON 2012-13'DE FİNAL OYNAMIŞTI

Trabzonspor, 2012-13 sezonundan bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, 2013-14 sezonunda 4'üncü turda, 2014-15 sezonunda son 16 turunda, 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, 2018-19 sezonunda ise çeyrek finalde kupaya veda etmişti.

YOLCULUK YARIN

Bu arada Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için yarın karayoluyla kulübe ait otobüs ile Erzurum'a hareket edecek ve burada maç öncesi kampa girecek.


Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor'un 298 hafta sonra liderlik şansı
Fenerbahçeli oyuncular "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla sahaya çıktı Simon Falette ilk defa 11'de Hasan Ali 68 gün sonra kadroda

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:26:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]